Влада нагадує про комендантську годину і закликає дистанційно приєднатися до великодніх служб

Міністерство культури та інформаційної політики нагадує про комендантську годину і закликає вірян приєднатися дистанційно до церковних служб на Великдень.

«Цієї неділі, 24 квітня, християни східного обряду величають Воскресіння Ісуса Христа. Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні ‒ це важливо для безпеки! Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн», – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

23 квітня о 23:30 у національному марафоні єдиних новин #UAразом розпочнеться пряма трансляція нічного богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві.

А 24 квітня з 7:30 до 11:30 національний марафон єдиних новин #UAразом транслюватиме богослужіння Української Греко-Католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.





Цієї неділі, 24 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень.