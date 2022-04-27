Війська РФ обстрілюють із мінометів Сумщину: «понад пів сотні прильотів за пів години»

Російські військові обстріляли із мінометів Есманську громаду на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Дані про втрати, за його словами, «уточнюються».

«Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад пів сотні прильотів за останні пів години. Втрати уточнюються», – написав Живицький у телеграмі ввечері 27 квітня.

Напередодні ввечері голова ОВА також повідомляв про обстріл Есманської громади з території Росії. За його словами, обстріли тривають не перший день: «практично вся лінія кордону обстрілюється з важкої артилерії та мінометів».