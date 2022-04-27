ДБР задокументували близько 20 фактів катувань жителів Тростянця російськими військовими

Державне бюро розслідувань фіксує випадки катування місцевих у Тростянці під час його окупації російськими військами. Про це відомство заявило 27 квітня.

ДБР зазначає, що в структурі Головного слідчого управління створили управління з розслідування злочинів, пов’язаних із російською агресією.

З 20 квітня співробітники Бюро продовжили роботу в Тростянці Сумської області, де встановили місця розташування бойових частин російських військ і вогневі позиції, з яких велися обстріли. Також вони вилучили документи та особисті речі російських військових.

За даними Бюро, слідчі оглянули 154 вулиці міста, пошкоджені обстрілами, що дорівнює близько 45% загальної площі Тростянця

«Виявлено та зафіксовано пошкодження 122 житлових будинків, а також лікарень. У ході слідчих дій встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Нині зафіксовано щонайменше 20 таких випадків. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові», – йдеться в заяві.

Співробітники відомства також виявляли розтяжки з гранат і залишки російських боєприпасів. У місті триває ексгумація тіла вбитих місцевих жителів.

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«Проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій, зокрема фахівець аеророзвідки фіксує об’єкти огляду з повітря та складає 3D моделі. Також в ході слідчо-оперативних заходів вдалося повернути після відповідних експертиз місцевим мешканцям шість автомобілів, які загарбники викрали у період окупації», – додають у Бюро.

Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області 1 березня 2022 року, але 26 березня українська армія звільнила місто від них.

Росія відкидає звинувачення у воєнних злочинах своїх військ на окупованих територіях, попри наявні докази на кшталт свідчень очевидців і супутникових знімків.