У Бучі й Ірпені відновили водопостачання, але наразі воно працює на перших поверхах – голова ОВА

У Бучі та Ірпені відновили водопостачання, але через знеструмлення вони працюють лише на перших поверхах, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк 27 квітня.

«Повністю запущено водопостачання в усю систему міста Буча. Однак через відсутність електроенергії по всьому місту водопостачання у будинках поки що наявне на рівні 1-3 поверхів», – заявив він.

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Аналогічна ситуація, за його словами, відбувається в Ірпені, де водопостачання через відсутність електроенергії працює лише на перших та других поверхах будинків. У повному обсязі в місті працюють сім артезіанських свердловин.

У селі Михайлівка-Рубежівка та селищі міського типу Гостомель заповнено водою водонапірні башти, де люди можуть набрати воду. В Козинцях, зазначає Павлюк, планують відновити централізоване водопостачання з 28 квітня.

Ситуація в інших населених пунктах:

Немішаєвська громада: відновлене централізоване водопостачання в селах Микуличі й Клавдієво-Тарасове, у Немішаєвому влада обіцяє відновити водопостачання та водовідведення у другій половині дня 27 квітня

Макарівська громада: частково відновлене електропостачання та централізоване водопостачання у Макарові

Бородянська громада: Чорнобильський масив Бородянки, тобто майже 30% споживачів, повністю забезпечено централізованим водопостачанням і водовідведенням, водою забезпечили місцеву лікарню. Постачання води відновили в селах Нове Залісся та Пилиповичі та селищі Димер. Водночас голова КОВА застерігає щодо перебоїв у подачі води через суттєві пориви у мережах

Іванківська громада: водопостачання повністю відновлене в селищі Іванків та 32 населених пунктах громади

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.