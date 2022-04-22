Поліція: на Київщині виявили тіла 1084 цивільних, більшість – вбиті стрілецькою зброєю

У Київській області правоохоронці вже виявили тіла 1084 цивільних, більшість загиблих були вбиті зі стрілецької зброї, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Хочу сказати, що зараз кількість тіл загиблих становить цифру 1084, яких оглянуто слідчими і вивезено до судово-медичних установ. Це – цивільні люди, які не мали стосунку ні до територіальної оборони, ні до інших військових формувань. Від 50 до 75 % – це люди, вбиті зі стрілецької зброї. Це кулемет, або снайперська гвинтівка, або це автомат, залежно від населеного пункту», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його даними, до цього часу неідентифікованими залишаються понад 300 тіл загиблих.

У Бородянці, де досі триває розбір завалів, виявлено понад 80 тіл загиблих, повідомив Андрій Нєбитов.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.