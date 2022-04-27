Влада Києва просить містян не відвідувати кладовища під час воєнного стану

Київська міська державна адміністрація просить жителів столиці утриматися від відвідування кладовищ під час воєнного стану. Про це вона заявила 27 квітня.

«Столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів і територій кладовищ», – йдеться в зверненні КМДА.

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Столична влада закликала киян не створювати скупчень людей на кладовищах, аби не наражати на небезпеку себе та близьких.

Після Великодня в Україні традиційно вшановують пам’ять померлих родичів і близьких. У Києві масові поминання (Проводи, Гробки) відбуваються цього року в Провідну неділю, 1 травня.