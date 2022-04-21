Мер Ірпеня анонсував відновлення маршрутів з міста до Києва

З Ірпеня відновлюють роботу перші маршрутні таксі до Києва й назад, повідомляє міський голова Олександр Маркушин 21 квітня. Про це він заявив у своєму Телеграмі.

За його словами, запустити громадський транспорт просили місцеві жителі.

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«Ми домовилися із перевізником, що будемо робити це поступово і в залежності від кількості пасажирів ущільнювати графіки. Отже, вже з 25 квітня поїдуть перші маршрутки на Київ і зі столиці до Ірпеня», – заявив Маркушин.

Він назвав перші маршрути, які запрацюють із понеділка:

№379 Ірпінь (вулиця Сковороди, ЖК «Синергія») – Київ (метро «Академмістечко») – з 7:00 до 19:00 щогодини

№392 Ірпінь – Київ, тимчасова схема маршруту: вулиця 11 Лінія – Військовий шпиталь – Северинівська – Підгірна – Личака – Озерна – Соборна – село Романівка – метро «Академмістечко» – з 7:00 до 19:00 щогодини

№422 Буча-Київ (через Ірпінь), тимчасова схема руху: Ірпінська центральна лікарня (Буча, вулиця Енергетиків) – вулиця Вокзальна – Ірпінь, вулиця Соборна – Північна – Степанівська – Садова – Лисенка – Пушкінська – Університетська – село Романівка – метро «Академмістечко». Графік: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30

2 квітня Київщина, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ.

За даними мера Ірпеня, в місті зруйнована понад тисяча будівель, 71% від території міста. У місті наразі немає електроенергії, час від часу зявляються повідомлення про міни й ростяжки, на яких хтось підірвався. Попри те, деякі жителі міста після тривалої евакуації почали повертатися додому.