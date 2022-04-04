Тимчасову переправу через річку Ірпінь на трасі Київ-Чоп відкриють за два тижні – міністр

На місці зруйнованого мосту через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп розпочалася підготовка до спорудження тимчасової переправи, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, переправу відкриють приблизно за два тижні, повідомила пресслужба Офісу президента.

За повідомленням, президент Володимир Зеленський, який 4 квітня побував у Бучі на Київщині і оглянув зруйнований міст через Ірпінь, зазначив, що частину мосту відремонтують і відкриють за декілька місяців.

Кубраков додав, що повноцінний рух одним проїздом мосту можна буде запустити вже за два місяці, обома проїздами – за три-чотири місяці.

Крім того, за повідомленням, близько десяти днів займе спорудження тимчасової переправи на місці зруйнованого мосту через річку Ірпінь на трасі Р-30, а повноцінний ремонт мосту триватиме два-три місяці.

Міністерство оборони України повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.

Після цього там виявили сотні тіл загиблих цивільних. Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».