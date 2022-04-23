На час повітряної тривоги поїзди метро Києва обмежуватимуть рух наземною ділянкою – КМДА

Поїзди метро в Києві на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на «червоній» лінії, а на «зеленій» – не курсуватимуть через Південний міст, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Нагадуємо, що метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00. Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися. Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття», – додали в КМДА.

Від 21 квітня в київському метро відновився рух поїздів до станції «Лісова».

Від 18 квітня в Києві подовжено роботу громадського транспорту – метрополітен працює з 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00. У Київській міській держадміністрації уточнили, що це пов’язано зі змінами часу комендантської години.