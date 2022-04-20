У Києві з 21 квітня відновлять рух поїздів метро до станції «Лісова» – КМДА

Від 21 квітня в київському метро відновиться рух поїздів до станції «Лісова», повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Крім того, інтервал руху поїздів на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин, а підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

Рух поїздів, за даними КМДА, здійснюється:

на червоній лінії: від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;

на синій лінії: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;

на зеленій лінії: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

Працюють пересадкові вузли: «Золоті ворота» – «Театральна»; «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту».

Без зупинки поїзди слідують повз станції: «Майдан Незалежності», «Хрещатик» і «Кловська».

Від 18 квітня в Києві подовжено роботу громадського транспорту – метрополітен працює з 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00. У Київській міській держадміністрації уточнили, що це пов’язано зі змінами часу комендантської години.