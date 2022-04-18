У Києві зараз перебуває трохи більше ніж 2 мільйони людей – Кличко

У Києві зараз перебуває трохи більше ніж 2 мільйонів людей. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Це означає, що десь 2/3 мешканців уже знаходиться у місті», – уточнив він.

Віталій Кличко також наголосив, що Київ досі залишається «метою агресора», тому киянам варто зачекати з поверненням у столицю.

«Ми не виключаємо, що у будь-який момент ракети можуть влучити по іншим об’єктам нашого міста, по житловим будинкам. Наша протиповітряна оборона працює, але, на жаль, гарантувати захист для кожного з мешканців ми не можемо. Якщо у вас є можливість бути у безпечних місцях, прохання почекати», – наголосив мер Кличко.

17 квітня мер столиці повідомив, що у Києві змінюється час комендантської години, вона розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше і триватиме з 22:00 до 5:00 ранку.

Від 18 квітня у Києві подовжено роботу громадського транспорту – метрополітен працює з 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00.