Великодня ніч у Києві «пройшла спокійно» – КМДА

Ніч на Великдень у Києві пройшла без інцидентів, повідомляє Київська міська державна адміністрація 24 квітня.

«Великодня ніч у Києві пройшла спокійно. Богослужіння відбулися в режимі онлайн-трансляцій», – йдеться в повідомленні.

Столична влада вказує на те, що комендантська година повертається до звичного графіку –з 22 до 5 години. З нагоди свята її початок переносили на 23 годину.

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«На період дії воєнного стану населенню заборонено відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки», – нагадують у КМДА.

Міська адміністрація закликає киян не порушувати правила комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

24 квітня цього року християни світу відзначають Великдень. З огляду на повномасштабну російску агресію у Великодню ніч із 23 на 24 квітня в усій Україні діяла комендантська година.