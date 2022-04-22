У ніч на Великдень у Києві та області триватиме комендантська година – Кличко

Вночі проти 24 квітня в Києві та Київській області зберігатиметься комендантська година, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі)», – заявив він.

За словами мера міста, нічні служби в храмах будуть проводитися в режимі онлайн-трансляції.

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«Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно!» – закликав Кличко.

У низці областей України місцева влада скасувала комендантську годину під час Великодньої ночі.

У Національній гвардії України рекомендують українцям не відвідувати культові споруди на Великодні свята, оскільки в умовах військової агресії РФ проти України «неможливо гарантувати безпеку в місцях масового скупчення людей».