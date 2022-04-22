У низці областей скасовують комендантську годину на Великдень

У низці областей України місцева влада скасувала комендантську годину під час Великодньої ночі.

Йдеться про Дніпропетровську, Одеську, Хмельницьку, Черкаську та Львівську області.

При цьому у самому Львові комендантська година залишиться чинною і нічних богослужінь у храмах не буде.

В Івано-Франківській області комендантську годину лише скоротили на великодні вихідні:

у ніч з 22 на 23 квітня – з 23:00 до 6:00

у ніч з 23 на 24 квітня – з 23:00 до 5:00

У Запорізькій області комендантську годину 22, 23 та 24 квітня збільшили і вона буде з 19:00 до 5 ранку.

Місцева влада у цих областях повідомляє про посилене чергування правоохоронців у великодні свята, а також закликає мешканців не нехтувати правилами безпеки у разі повітряної тривоги.

Раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, що на Великдень проводити богослужіння необов’язково вночі.

«Богослужіння можуть проводитися і в неділю вранці. Вірні повинні не скупчуватися у великих кількостях при освяченні пасок. А також, хто матиме бажання, може долучитися до трансляції богослужіння онлайн, а потім прийти у храм та освятити паски та пасхальні приношення», – сказав Епіфаній.

18 квітня Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про те, що Росія може вдатися до провокацій на Великдень.

У Національній гвардії України рекомендують українцям не відвідувати культові споруди на Великодні свята, оскільки в умовах військової агресії РФ проти України «неможливо гарантувати безпеку в місцях масового скупчення людей».