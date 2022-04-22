У СБУ попередили про можливі провокації з боку РФ на Великдень

Служба безпеки України закликає вірян бути «особливо пильними» на Великдень і рекомендує утриматися від масових скупчень у культових спорудах через можливі провокації з боку Росії.

«Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні. Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників «націоналістичних об’єднань». Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят», – наголосили в СБУ.

«У зв’язку з цим рекомендуємо вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях», – додали в Службі безпеки.

Раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, що на Великдень проводити богослужіння необов’язково вночі. «Богослужіння можуть проводитися і в неділю вранці. Вірні повинні не скупчуватися у великих кількостях при освяченні пасок. А також, хто матиме бажання, може долучитися до трансляції богослужіння онлайн, а потім прийти у храм та освятити паски та пасхальні приношення», – сказав Епіфаній.

18 квітня Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про те, що Росія може вдатися до провокацій на Великдень.

«Кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що «з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ», – йшлося у повідомленні ЦПД.

У Національній гвардії України рекомендують українцям не відвідувати культові споруди на Великодні свята, оскільки в умовах військової агресії РФ проти України «неможливо гарантувати безпеку в місцях масового скупчення людей».