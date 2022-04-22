Паски для військових, відміна комендантської години, заходи безпеки. Львів готується до Великодня

Близько тисячі пасок, різноманітних м’ясних виробів освятили військові капелани у Львівському Будинку офіцерів для військовослужбовців і їхніх родин, які тимчасово проживають у Львівській області, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Такі великодні кошики підготували територіальні громади, а діти зробили крашанки і намалювали привітання для воїнів.

У більшості церквах Львова та області збирали паски і різні смаколики для вояків на фронт. Такі великодні кошики відвезли волонтери.

«Коли ми спілкуємося з воїнами, які сьогодні на передовій, які там, де інтенсивні бойові дії, для них будь-які знаки уваги – це велика підтримка. А коли є змога передати до рук частинку великоднього кошика, то це і увага і додає їм мужності, бо вони розуміють, що ми огортаємо їх своєю молитвою і любов’ю. Це дуже потрібні жести і мотивуючі», ‒ каже отець Гарнізонного храму Української грецо-католицької церкви Тарас Михальчук.

З 23 на 24 квітня у Львівській області скасовано комендантську годину, згідно з наказом військової адміністрації.

«Це зроблено з метою забезпечити можливість усім охочим прийти до церкви. Крім того, в області є священники, які обслуговують по кілька парафій в різних населених пунктах, тому вони мають встигнути відправити у кожному храмі», ‒говорить представник Львівської військової адміністрації Іван Собко.

Але всі богослужіння у храмах Львова відбуватимуться за графіками, які складені раніше. З огляду на війну з Росією Рада єпископів Львова вирішила не проводити нічних богослужінь на Великдень.

Служба безпеки України у Львівській області і місцева влада закликають людей бути особливо пильними. Адже російська пропаганда поширює інформацію про можливі провокації під час святкових богослужінь. Якщо у час служби буде повітряна тривога, то віряни мають піти в укриття.

Також Львівська міська рада не проводитиме 25 квітня на площі Ринок акцію «Обливаний понеділок».