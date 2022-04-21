На Львівщині від початку вторгнення РФ розмістили 325 тисяч переселенців – влада

На Львівщині від початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну розмістили 325 тисяч людей, які вимушено залишили свої домівки, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, протягом минулої доби в області розселили 1353 переселенців.

«Від початку великої війни – 325 тисяч. Значна кількість людей поселилась у приватному секторі області самостійно», – написав Козицький у телеграмі вранці 21 квітня.

За його даними, на всіх переходах Львівщини кордон на виїзд за добу перетнули 18 тисяч людей. Загалом через західний кордон за добу виїхали понад 36 тисяч людей, натомість повернулися 31 тисяча українців, додав голова ОВА.

Напередодні Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що число українців, які залишили країну після вторгнення Росії, перевищило 5 мільйонів. В ООН наголосили, що це найбільший потік біженців у Європі з часів Другої світової війни.

90 відсотків біженців становлять жінки і діти, оскільки українська влада не дозволила виїжджати з країни чоловікам призовного віку.

Раніше цього місяця ООН заявила, що через війну в Україні внутрішньо переміщеними особами стали близько 7,1 мільйона людей.