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З України виїхали понад 5 мільйонів людей – ООН

резидент США Джо Байден тримає на руках українську дівчинку, яка змушена була рятуватися від війни в Україні. Варшава, Польща, 26 березня 2022 року

Число українців, які залишили свою батьківщину після вторгнення Росії, перевищило 5 мільйонів, ідеться в оприлюдненому 20 квітня повідомленні Управління верховного комісара ООН у справах біженців. За цими даними, це найбільший потік біженців у Європі з часів Другої світової війни.

90 відсотків біженців становлять жінки та діти, оскільки українська влада не дозволила виїжджати з країни чоловікам призовного віку.

Раніше цього місяця ООН заявила, що через війну в Україні внутрішньо переміщеними особами стали близько 7,1 мільйона людей.

Польща, яка прийняла приблизно 2,83 мільйона біженців, стала основним пунктом призначення для тих, хто перетинає кордон. Румунія стала прихистком для понад 757 тисяч українців.

Інший сусід України, Угорщина, наразі прийняв близько 471 тисячі українських біженців. Молдова, одна з найбідніших країн Європи, стала рекордсменом за кількістю українських біженців на душу населення, там опинилися понад 426 тисяч українців.

До Словаччини прибули близько 342 тисячі біженців, ще 24 тисячі утікачів від війни прийняла Білорусь, яка є головним союзником Росії.

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