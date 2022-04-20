«Схема проста – процедура довга»: як переселенці отримують допомогу від держави

Ужгород – один із обласних центрів у західній частині України, який вже прийняв десятки тисяч переселенців. Жителі з регіонів, де були або ще досі тривають бойові дії, продовжують приїжджати в місто і сьогодні. Після кількох тижнів адаптації більшість приїжджих із зони бойових дій, як вони пояснюють, починають процес оформлення грошової допомоги від держави. І додають: через велику кількість вимушених переселенців процес цей досить тривалий у часі.

Ірина з двома дітьми прибула до Ужгорода наприкінці березня. При собі жінка мала деякі заощадження, але гроші швидко розходились. Людині, яка приїхала в незнайоме місто всього з двома рюкзаками найнеобхіднішого для себе та дітей, потрібно чимало речей, які треба купити.

«Спочатку я навіть не планувала ставати на облік як внутрішньо переміщена особа. Знала, що то великий клопіт і купа нервів, – розповідає переселенка з Чернігова Ірина. – Але вже за тиждень зрозуміла, що тепер гроші треба економити. Дуже економити. В чужому місті, де в тебе немає майже нічого, потрібно користуватись всіма можливостями. Допомогу від держави таки вирішила оформити».

Схема оформлення грошової допомоги від держави нескладна, але тривала в часі. Щоб оформити допомогу, потрібно відстояти не одну чергу, розповідають переселенці. А їх нині в Ужгороді багато. Приїжджих з інших областей вже рахують тисячами.

Для відносно невеликого обласного центру це стало справжнім випробуванням, кажуть місцеві. На вулицях така кількість людей та автівок, якої тут раніше ніколи не бачили. І майже всі вимушені переселенці потребують допомоги. Всіх потрібно десь розселити, дати необхідні речі – щонайменше харчі та засоби гігієни.

А приблизно через тиждень–два після приїзду та вирішення всіх нагальних питань люди згадують про те, що можна оформити грошову допомогу від держави. На це, кажуть переселенці, потрібен час та міцні нерви.

Якщо коротко, то схема оформлення така: людина бере талончик, щоб подати заяву на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи; йде на прийом до фахівця; отримавши довідку – подає заяву на оформлення грошової допомоги. Все просто.

А тепер більш детально. Крок за кроком.

Крок перший

Потрібно взяти довідку про те, що людина є внутрішньо переміщеною особою. Це можна зробити в департаменті соціальної політики або ж в місцевому ЦНАПі. І там, і там процедура приблизно однакова.

Спочатку переселенцю потрібно взяти талончик в чергу до фахівця, який оформить довідку ВПО. Талончик видається в тому ж приміщенні (департаменті соціальної політики або ЦНАПі). Але потрапити на прийом і оформити довідку в той же день не вдасться. Черга вже така, що сьогодні люди отримують талончики вже аж на червень!

І це при тому, що соцпрацівники працюють без вихідних!

«І в департаменті соціальної політики Ужгородської міської ради, і в Центрі надання адміністративних послуг працюють без вихідних, доки не приймуть усіх без винятку відвідувачів, які записані на прийом у конкретний день, – йдеться в інформації на офіційному сайті Ужгородської міської ради. – Крім того, за можливості, поза чергою приймають вагітних, багатодітних матерів, людей із інвалідністю. Закінчують роботу після 23–ї години».

Та навіть попри такі навантаження на соціальних працівників, черги на отримання довідки ВПО розтягнулись на місяць-півтора наперед.

Часто люди беруть талончиків більше, ніж їм потрібно. Наприклад, беруть талончики на всіх членів сім’ї, в тому числі і на дітей. А цього робити не треба, дітей вписують в довідку когось із батьків – і це значить, що у людей є зайві талончики (на них, до речі, не вказується прізвище).

Тому якщо почергувати під департаментом чи ЦНАПом, перепитуючи відвідувачів, чи є у них, можливо, «зайві» талончики, може пощастить і вдасться потрапити на прийом в той же день.

«Доки я чекала своєї черги, четверо людей отак зайшли за талончиками, які їм віддали інші відвідувачі, – розповідає Олена з Охтирки Сумської області. – Звісно, ці люди чергували по кілька годин, доки з’явиться така можливість. А одна жіночка сказала, що два дні сиділа в коридорі, поки дочекалась такого «зайвого» талона».

Крок другий

Із талончиком переселенець приходить до фахівця у вказаний день та час. Прийом проводиться у департаменті соцполітики або ЦНАПі. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей (якщо є діти).

Важлива деталь – якщо дитина старша за 14 років, то потрібно принести не свідоцтво про народження, а її ID–картку та довідку про місце реєстрації.

На кожному талончику вказаний час прийому громадянина. Але зазвичай черга просувається із запізненням, розповідають очевидці.

«У мене був талончик на 15:10, а я зайшла о 16-й годині до кабінету», – розповідає Ольга з Києва.

Своєї черги люди чекають у коридорі. Там є місця для сидіння, але їх мало, зауважують вони. Багато людей стоять по кілька годин, чекаючи своєї черги. Заходять тільки тоді, коли на електронному табло з’являється їхній номер. В кабінет, де сидять спеціалісти – двері з кодовим замком. Відвідувачів запускає охоронець.

Операторів у приміщенні кілька. Працюють швидко. Роблять копії з документів, ставлять кілька уточнювальних запитань, якщо потрібно, і оформлюють заявку на довідку ВПО.

Фахівці радять заздалегідь зробити ксерокопії необхідних документів, щоб потім не витрачався на це час. Крім того, за день соцпрацівники роблять багато копій – і принтер, наприклад, елементарно може вийти з ладу, тоді просто не зможуть зробити копії потрібних для оформлення довідки документів.

Також радять прийти трохи раніше від зазначеного в талончику часу. Тоді деякі папери, необхідні при оформленні, можна заповнити заздалегідь. Час від часу в коридор виходить консультант, який відповідає на запитання та роздає бланки, які необхідно заповнити. Це роблять для того, аби потім не витрачати на це час в кабінеті фахівця.

Ви не отримаєте довідку в той же день, коли подали документи. Принаймні поки що, пояснюють фахівці. Забрати документ можна лише через 2–3 дні.

Крок третій

Коли довідка ВПО готова, людині телефонують та кажуть, де її можна забрати.

Це в тій же будівлі, де приймали документи, тільки в іншому кабінеті.

Тут знову доведеться відстояти чергу. Не таку довгу і тривалу в часі, як першого разу. Це буде «жива» черга і просувається вона доволі швидко.

Крок четвертий

Подання документів на грошову допомогу від держави.

Це найпростіша частина. Потрібно у прозорий файл покласти копії паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про народження дітей. І найголовніше – правильно заповнений бланк заяви на допомогу.

Весь цей пакет документів у файлі потрібно вкинути у спеціальну урну, яка розміщена в коридорі департаменту соціальної політики.

На цьому поки все. Далі – просто чекаєте, коли вам на банківську карту надійдуть кошти від держави.