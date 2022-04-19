Перші 250 переселенців оселилися в модульному містечку у Львові

У Львові в модульне містечко, розташоване в одному з парків, 19 квітня поселили 250 переселенців. Будиночки подарував Львову польський уряд.

«Нашою метою було збудувати це містечко в короткі терміни спільними зусиллями, аби тут могли оселитись ті люди, які, на жаль, не мають куди податися через війну. Зараз тут розміщуються, зокрема, батьки з дітьми, які приїхали з Маріуполя, Бучі, Донецька та інших міст. Ми не можемо залишити наших друзів та сусідів наодинці. Серце Європи б’ється в Україні. Нам важливо єднатися, щоб забезпечити спокій у cвіті», ‒ сказав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час відвідування тимчасового містечка.

Модульне містечко складається з 88 будиночків і розраховане на 350 людей. Тут є ліжка, матраци, постіль. Окремо встановлені душові кабіни. Загалом Польща надала Львову 300 модульних контейнерів і з них облаштують три тимчасові містечка для тисячі внутрішніх переселенців.

Також у Львові планують окремо створити тимчасові місця для проживання вагітних жінок, які евакуювалися з небезпечних місць. Це будуть дерев’яні будиночки хостельного типу, адаптовані для потреб сім'ї.