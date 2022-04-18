Удари по Львову свідчать, що жодна частина України не застрахована від нападу Кремля – Боррель

Євросоюз засуджує ракетні обстріли військ Росії по Україні, наголосив віцепрезидент Єврокомісії, голова Зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель у своїй заяві.

«Україна зазнає найінтенсивніших ракетних ударів з боку Російської Федерації за останні кілька тижнів. ЄС засуджує невибіркові та незаконні обстріли цивільних осіб та цивільної інфраструктури російськими збройними силами. Йдеться проо особливо сильні удари останніми днями на сході та півдні України, особливо у Луганській області України, у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній. Великі міста, у тому числі Харків, продовжують зазнавати невибіркових нападів, що призводить до подальшого руйнування життя мирних жителів та руйнування інфраструктури. Напади на Львів та інші міста на заході України показують, що жодна частина країни не застрахована від безглуздого нападу Кремля», – заявив Боррель.

Він також наголосив: «ЄС активно підтримує роботу Міжнародного кримінального суду і заходи для забезпечення відповідальності за порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права. За воєнні злочини не може бути безкарності».

За словами Борреля, Росія має негайно та безумовно припинити бойові дії та вивести всі сили та військову техніку з території України.

Він також відзначив «силу, мужність та стійкість українського народу у протистоянні російській агресії» та вказав на солідарність ЄС з Україною, у тому числі через підтримку у постачанні військової техніки.

Внаслідок ракетного обстрілу у Львові 18 квітня семеро людей загинули, 11 були поранені. Російські військові вранці також завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, внаслідок чого дві людини постраждали. Інформація про ракетні удари військ РФ по цивільних не припиняє надходити зі східних регіонів. Москва раніше заявляла, що не атакує в Україні цивільних.