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У ніч на Великдень в усіх областях діятиме комендантська година – ОП 

В Офісі президента закликали українців залишатися вдома

У Великодню ніч із 23 на 24 квітня в усій Україні діятиме комендантська година, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

У відеозверненні, оприлюдненому в соцмережах, він повідомив, що у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях комендантська година триватиме з 19:00 суботи до 5:00 неділі.

«З 23:00 до 5:00 комендантська година діятиме у Київській, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській, Рівненській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях і Києві», – сказав Тимошенко.

В Офісі президента закликали українців залишатися вдома і додали, що богослужіння відбуватимуться онлайн: з 23:30 23 квітня в ефірі єдиного телемарафону буде трансляція з Михайлівського собору в Києві, а 24 квітня о 7:30 – з Патріаршого собору УГКЦ.

Напередодні Служба безпеки України закликала вірян бути «особливо пильними» на Великдень і рекомендувала утриматися від масових скупчень у культових спорудах через можливі провокації з боку Росії.

Напередодні місцева влада у низці областей України оголосила про скасування комендантської години під час Великодньої ночі.

Йшлося про Дніпропетровську, Одеську, Хмельницьку, Черкаську та Львівську області.

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