На Миколаївщині змінили час комендантської години на Великдень, попереджають про можливі провокації РФ

Комендантська година у Миколаївській області 23 квітня розпочнеться о 19:00 і триватиме до 5:00 24 квітня, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зважаючи на наявність інформації про те, що російські військові готують провокації у Великодню ніч, Кім закликав жителів області залишатися вдома 23 і 24 квітня.

«Так, Великдень, але у нас є дані, що готуються підлості з боку орків саме цієї ночі, тому я всіх прошу залишитися вдома», – сказав Кім у відеозверненні у телеграмі.

Він додав, що вночі знову були обстріли. «Постраждалих немає. Пошкодили лінію електропередач, вибило шибки в будинках», – написав голова ОВА.

Напередодні Служба безпеки України закликала вірян бути «особливо пильними» на Великдень і рекомендувала утриматися від масових скупчень у культових спорудах через можливі провокації з боку Росії.

У низці областей України місцева влада скасувала комендантську годину під час Великодньої ночі.

У Національній гвардії України рекомендували українцям не відвідувати культові споруди на Великодні свята, оскільки в умовах військової агресії РФ проти України «неможливо гарантувати безпеку в місцях масового скупчення людей».