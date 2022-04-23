На Львівщині і Харківщині скасували нічні Великодні богослужіння

На Львівщині поновили комендантську годину у Великодню ніч на 24 квітня, а нічні богослужіння вирішили перенести на ранок, зважаючи на ризик провокацій із боку Росії, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«У відповідності до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня. Надалі щодня комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00. Церковне керівництво області солідарне з цим рішенням. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння переносять на вранішні години», – написав він у телеграмі 23 квітня.

Водночас на Харківщині вирішили змінити тривалість комендантської години 23-24 квітня – вона триватиме з 19:00 до 5:00. Крім того, нічні богослужіння скасовані.

«Ми зустрічалися із представниками церков, спільно вирішили, що нічних богослужінь не буде! Ми не можемо допустити скупчення людей, безпека – перш за все», – написав у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Напередодні Служба безпеки України закликала вірян бути «особливо пильними» на Великдень і рекомендувала утриматися від масових скупчень у культових спорудах через можливі провокації з боку Росії.