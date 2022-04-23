Держспецзв’язку попереджає про можливе посилення кібератак на Великдень

Державна служба спецзв’язку і захисту інформації України попереджає, що на Великдень можуть посилитися кібератаки.

«Наближається одне з найважливіших свят року – Великдень. На жаль, через війну, яку розв’язала росія в Україні, не всі зможуть відзначити свято у родинному колі, разом із рідними та друзями. Тож багато хто отримуватиме вітання віртуально, через різноманітні месенджери або електронну пошту. Держспецзв’язку застерігає: ворог може використати це для спроб здійснення нових кібератак. Як ми вже неодноразово бачили раніше, ворожі хакери зазвичай використовують актуальні й чутливі для українців теми, які найбільше «чіпляють», – йдеться в повідомленні.

У Держспецзв’язку закликали не переходити за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців, не відкривати вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес.

«Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео. З обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, надісланих від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення. Або ж їхній акаунт може бути зламаний кіберзловмисниками», – наголосили у Держспецзв’язку.

Напередодні Служба безпеки України закликала вірян бути «особливо пильними» на Великдень і рекомендувала утриматися від масових скупчень у культових спорудах через можливі провокації з боку Росії.