Російські військові продовжують обстрілювати Харківщину, загинули 3 людини – Синєгубов

Російські військові продовжують обстрілювати Харків та територію області, загинули 3 людини, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За попередніми даними, у Харкові 6 людей поранені, ще 1 поранений в Чугуївському районі. На жаль, 3 людини загинули – в Чугуївському та Дергачівському районах», – написав він у телеграм.

За даним Олега Синєгубова, у Харкові найбільше постраждали Північна Салтівка, Салтівка.

Голова Харківської ОВА наголосив, що, за його даними, війська РФ навіть на Великдень готує провокації, і закликав людей дотримуватися комендантської години.

В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.