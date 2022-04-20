Обстріли пошкодили понад 200 будівель Києва, у близько 100 проведені першочергові роботи – КМДА

У Києві обстежують житлові будинки, які найбільше постраждали через ракетні удари та обстріли російських військ, повідомляє Київська міська державна адміністрація 20 квітня.

«Загалом у столиці внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень понад 200 будівель. Це житлові будинки, школи, дитсадки, приватні садиби. Фахівці умовно розподілили пошкоджені будівлі на групи залежно від типу і масштабів руйнувань», – повідомляє міська влада.

Зараз над оцінкою пошкоджень працюють міські комісії разом із фахівцями профільних інститутів. Після отримання їхніх висновків можна буде ухвалити рішення щодо подальшої долі будівлі, можливості повернення до неї людей, необхідності ремонту чи знесення.

Читайте також: У разі успіху на Донбасі війська РФ можуть повернутися до Києва – Володимир Кличко

«У близько ста будинках, що зазнали значно менших руйнувань, проведені першочергові роботи. Комунальні керуючі компанії вивезли уламки, закрили плівкою вибиті вікна та балкони, відновили шиферне покриття, демонтували небезпечні конструкції тощо. Необхідні ремонтні роботи будуть проведені згодом», – йдеться в повідомленні.

За словами мера столиці Віталія Кличка, на 18 квітня в Києві перебуває трохи більше ніж 2 мільйонів людей. Це означає, що близько 2/3 мешканців перебувають у місті.

Кличко також наголосив, що Київ досі залишається «метою агресора», тому киянам варто зачекати з поверненням у столицю.