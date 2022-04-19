У разі успіху на Донбасі війська РФ можуть повернутися до Києва – Володимир Кличко

Росія спробує піти далі на захід, якщо візьме під контроль східну частину України, заявив 19 квітня в інтервʼю CNN учасник територіальної оборони Києва Володимир Кличко, брат мера української столиці Віталія Кличка.

«Ми очікуємо чого завгодно, особливо щодо столиці. Звісно, ми чекаємо, коли вони повернуться. Ми цього чекаємо. Якщо ви вторгаєтеся до країни, очевидно, ви націлитеся на столицю країни», – сказав Кличко-молодший і додав, що допомога «вкрай необхідна».

«Ми можемо захищати свою країну під час війни лише зброєю. Іншого шляху немає. Інакше безглузде вбивство мирного населення і руйнування нашої інфраструктури триватиме. Я не думаю, що нам потрібні військові (з-за кордону – ред.). Нам просто потрібна зброя, щоб захистити себе», – вказав Володимир Кличко.

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі також наголосив на необхідності закрити небо над Україною, до чого раніше закликав міжнародну спільноту Володимир Зеленський, однак останнім часом український президент не говорить про це.

«Якщо союзники і партнери не зможуть закрити небо над Україною, нас постійно бомбардуватимуть ракетами та завдаватимуть авіаударів. Тож якщо ви не закриваєте небо, просто дайте нам зброю. Ми самі закриємо небо. І у нас достатньо волі, щоб захистити нашу країну. Нам просто потрібна техніка, щоб це зробити», – відзначив Володимир Кличко.

Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися, заявив у відеозверненні в ніч на 19 квітня президент України Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 19 квітня заявив в інтервʼю телеканалу India Today, що Росія розпочинає наступну фазу так званої «спеціальної операції» (російський політичний евфемізм, щоб не називати війною те, що відбувається в Україні – ред.). Лавров стверджує, що «спецоперація» спрямована «на повне звільнення Донецької та Луганської республік» (ідеться про вихід російських окупаційних сил на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – ред.).

Наприкінці лютого, в перші дні масштабного вторгнення, Москва вказувала, що метою її дій є «денацифікація» та «демілітаризація» України.