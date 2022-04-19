Після трьох тижнів відсутності Шойгу з’явився в інфопросторі і прокоментував війну

Після трьох тижнів відсутності міністр оборони РФ Сергій Шойгу з’явився в інфопросторі та прокоментував війну Росії в Україні. Про це 19 квітня повідомляють російські державні телеканали.

Як ідеться в оприлюднених цитатах, Шойгу заявив, що Росія «послідовно виконує план визволення» територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», а США та інші західні країни роблять все, щоб «максимально затягнути перебіг війни».

«Обсяги постачання іноземного озброєння, які зростають, наочно демонструють їхні наміри провокувати київський режим воювати «до останнього українця», – цитують міністра оборони РФ офіційні ЗМІ.

Востаннє Сергій Шойгу з’являвся в інфопросторі 29 березня.

Протягом цього періоду у ЗМІ та соцмережах ширились припущення про те, що у нього – проблеми зі здоров'ям. Однак офіційного підтвердження чи спростування такої інформації за цей час не було.