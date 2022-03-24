Куди зник Шойгу? У Кремлі прокоментували тривалу відсутність на публіці міністра оборони Росії

Кремль прокоментував зникнення міністра оборони Сергія Шойгу з публічного простору.

«У міністра оборони зараз багато клопоту. Йде спеціальна військова операція. Звичайно, зараз не зовсім час для медійної активності, це цілком зрозуміло», – заявив у четвер речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Як передають російські ЗМІ з посиланням на Пєскова, Шойгу сьогодні на нараді Володимира Путіна з Радою безпеки доповів про перебіг «спецоперації» в Україні. Було викладено відео, на якому Шойгу розмовляє з Путіним по відеозв’язку. Автентичність такого відео перевірити неможливо.

Востаннє очільник міноборони Росії з’являвся у новинах 11 березня, повідомило напередодні видання «Агентство». Через тиждень на «Першому каналі» з’явився сюжет з його участю, але там використовувався запис від 11 березня. Цього ж дня вийшла остання новина із Шольгу на сайті міністерства оборони. До зникнення Шойгу з’являвся у пресі кілька разів на день, стверджує «Агентство». Видання повідомляє, що в оточенні Шойгу не виключають, що можуть мати місце проблеми із серцем.

Різке скорочення публічної діяльності 66-річного міністра оборони збіглося в часі із невдачами російської армії на війні проти України.