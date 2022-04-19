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Війська РФ пішли у наступ в Харківській, Луганській та Донецькій областях – Мотузяник

Український військовослужбовець біля пошкодженого російського танка Т-72БЗ під час масштабного вторгнення Росії до України. Ілюстративне фото

Російські війська пішли у наступ в Харківській, Луганській та Донецькій областях, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«На донецькому та таврійському напрямках за підтримки бомбардувальної авіації російська армія проводить наступальні дії уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Основні зусилля противник зосередив на прориві оборони українських військ. Зокрема, в Луганській області – на рубежі Кремінна-Терни, Рубіжне-Попасна, а у Донецькій – в напрямку Старомлинівка-Шевченкове», – повідомив він.

Мотузяник додав, що війська РФ ведуть наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець на напрямках Андріївка-Заводи, Бражківка-Дмитрівка, Сулигівка-Дібрівне.

Також, за даними Міноборони, на територію Харківщини російські військові також перекидають додаткові зенітно-ракетні дивізіони ЗРК «Тор».

Пізно ввечері 18 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розпочинає наступну фазу так званої «спеціальної операції, це буде дуже важливий момент усієї спеціальної операції».

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