Скульптуру про «возз’єднання України та Росії» зрештою демонтували – Кличко

Радянську скульптуру в Києві, яка символізувала «возз’єднання України та Росії» демонтували під кінець дня 26 квітня. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що після того, як у «російського робітника» при спробі демонтажу відпала голова, постамент з композицією спробували спиляти.

«Теж виявилося непросто. Але фахівці знайшли вихід – спиляли основу самого пам’ятника. Буквально, викорінили і зняли скульптуру! Так ми повинні вирвати і вигнати ворога і російського окупанта з нашої землі!» – прокоментував Кличко.

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Мер Києва Віталій Кличко раніше 26 квітня повідомив, що до вечора у місті мають завершити демонтаж бронзової скульптури двох робітників, встановленої в центрі столиці 1982 року «на ознаменування воз’єднання України з Росією».

Скульптурна композиція «Арка дружби народів» з’явилася в Києві у 1982 році. Її відкриття хотіли приурочити до 60-річного ювілею утворення СРСР, який мали святкувати у грудні, але зробили це раніше – у жовтні, напередодні 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року.