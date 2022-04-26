До вечора у Києві мають демонтувати скульптуру про так звану «дружбу двох народів» – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до вечора вівторка у Києві мають завершити демонтаж бронзової скульптури двох робітників, встановленої в центрі столиці 1982 року «на ознаменування воз’єднання України з Росією».

«8 метрів металу так званої «дружби двох народів» демонтуємо. І що символічно – коли скульптуру намагалися підняти краном, відпала голова у російського робітника. Другу скульптурну композицію, встановлену поруч, закриємо опоряджувальними матеріалами і теж згодом розберемо. Оскільки там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій», – розповів Кличко.

Мер Києва також повідомив, що Арку з титанових листів буде перейменовано і відсвічено кольорами українського прапора.

«Я підписав і подам проєкт рішення, який Київрада розгляне на найближчому засіданні. Про перейменування арки на «Арку свободи українського народу». Загалом плануємо демонтувати в столиці ще близько 60 пам’ятників, барельєфів, знаків, пов’язаних з радянщиною і Росією. На перейменування складений і список з понад 460 вулиць, об’єктів. Він оприлюднений на сайті КМДА. І до 1 травня триватиме обговорення з киянами», – додав Кличко.

Скульптурна композиція «Арка дружби народів» з’явилася в Києві у 1982 році. Її відкриття хотіли приурочити до 60-річного ювілею утворення СРСР, який мали святкувати у грудні, але зробили це раніше – у жовтні, напередодні 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року.