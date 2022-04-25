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У Києві демонтують скульптуру про «возз'єднання України і Росії» – Кличко

Два робітники – українець та росіянин – тримають над собою стрічку з орденом «Дружби народів»

У Києві цього тижня демонтують скульптуру про «возз'єднання України і Росії», встановлену у 1982 році біля Арки дружби народів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Своє ставлення до України Росія «ознаменувала» звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої «дружби двох народів» будуть прибрані з центру Києва», – зазначив очільник столиці.

​Центральний елемент композиції – монумент, виконаний з титанового сплаву, граніту та бронзи. Це прикрашає надпис: «В ознаменування об’єднання України з Росією»
​Центральний елемент композиції – монумент, виконаний з титанового сплаву, граніту та бронзи. Це прикрашає надпис: «В ознаменування об’єднання України з Росією»

Окрім того, ще одну скульптуру із цього архітектурного ансамблю влада Києва має намір закрити огороджувальними матеріалами, а згодом – теж прибрати.

«Там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій», – повідомив Кличко.

Поряд розташована багатофігурна стела, створена за мотивами Переяславської ради 1654 року. У її центрі – український гетьман Богдан Хмельницький та московський посол Василь Бутурлін
Поряд розташована багатофігурна стела, створена за мотивами Переяславської ради 1654 року. У її центрі – український гетьман Богдан Хмельницький та московський посол Василь Бутурлін

Саму Арку дружби народів перейменують та підсвітять кольорами українського прапору.

Скульптурна композиція «Арка дружби народів» з’явилася в Києві у 1982 році. Її відкриття хотіли приурочити до 60-річного ювілею утворення СРСР, який мали святкувати у грудні, але зробили це раніше – у жовтні, напередодні 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року.

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