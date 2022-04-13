Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Замість Лермонтова – Герої Маріуполя: в Івано-Франківську перейменували 25 вулиць

«Можливо, хтось скаже, що не на часі такі речі... А, може, вже давно пора», – зазначив мер Руслан Марцінків, коментуючи перейменування вулиць у місті

13 квітня міська рада Івано-Франківська перейменувала 25 вулиць, надавши їм замість імен, повʼязаних з Росією та СРСР, імена, повʼязані з російсько-українською війною та українським визвольним рухом.

Зокрема йдеться про такі перейменування:

  • вул. Лермонтова – вул. Героїв Маріуполя,
  • вул. Достоєвського – вул. Героїв Чернігова,
  • вул. Менделєєва – вул. Героїв Попасної,
  • вул. Некрасова – вул. Героїв Охтирки,
  • вул. Сєченова –​ вул. Героїв Миколаєва,
  • вул. Ушинського –​ вул. Героїв Херсона,
  • вул. Чехова –​ вул. Героїв Харкова,
  • вул. Толстого –​ вул. Героїв Києва,
  • вул. Чайковського –​ вул. Василя Сліпака,
  • вул. Академіка Сахарова –​ вул. Української Перемоги,
  • вул. Ковалевської –​ вул. Пластову.

Повний перелік перейменувань можна знайти тут.

«Можливо, хтось скаже, що не на часі такі речі... А, може, вже давно пора. Саме зараз ми боремось за перемогу України та не можемо допустити, щоб в майбутній незалежній нашій державі згадували та вшановували московських чи російських вчених, письменників, політичних діячів, а тим більше радянські свята», – зазначив мер міста Руслан Марцінків.

Раніше у Львові теж заявляли про намір перейменувати понад 30 таких вулиць, назви яких повʼязані з Росією.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG