Замість Лермонтова – Герої Маріуполя: в Івано-Франківську перейменували 25 вулиць

13 квітня міська рада Івано-Франківська перейменувала 25 вулиць, надавши їм замість імен, повʼязаних з Росією та СРСР, імена, повʼязані з російсько-українською війною та українським визвольним рухом.

Зокрема йдеться про такі перейменування:

вул. Лермонтова – вул. Героїв Маріуполя ,

, вул. Достоєвського – вул. Героїв Чернігова ,

, вул. Менделєєва – вул. Героїв Попасної ,

, вул. Некрасова – вул. Героїв Охтирки ,

, вул. Сєченова –​ вул. Героїв Миколаєва ,

, вул. Ушинського –​ вул. Героїв Херсона ,

, вул. Чехова –​ вул. Героїв Харкова ,

, вул. Толстого –​ вул. Героїв Києва ,

, вул. Чайковського –​ вул. Василя Сліпака ,

, вул. Академіка Сахарова –​ вул. Української Перемоги ,

, вул. Ковалевської –​ вул. Пластову.

Повний перелік перейменувань можна знайти тут.

«Можливо, хтось скаже, що не на часі такі речі... А, може, вже давно пора. Саме зараз ми боремось за перемогу України та не можемо допустити, щоб в майбутній незалежній нашій державі згадували та вшановували московських чи російських вчених, письменників, політичних діячів, а тим більше радянські свята», – зазначив мер міста Руслан Марцінків.

Раніше у Львові теж заявляли про намір перейменувати понад 30 таких вулиць, назви яких повʼязані з Росією.