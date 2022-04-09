У Тернополі демонтували пам’ятник Пушкіну – мер

У Тернополі вирішили прибрати пам’ятник російському письменнику Олександру Пушкіну, повідомив у телеграмі мер міста Сергій Надал.

«Тернопіль – без пам’ятника Пушкіну. Ця ініціатива вже обговорювалася не один рік. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших. Побачивши всі звірства Росії, в Тернополі немає більше місця російським і радянським пам’ятникам», – написав мер.

Раніше цього тижня про демонтаж погруддя Пушкіна повідомила міська рада Мукачева на Закарпатті. Там пояснили такий крок «заходами дерусифікації» у зв’язку з агресією Росії проти України.