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У Тернополі демонтували пам’ятник Пушкіну – мер

Після звірств Росії «в Тернополі немає більше місця російським і радянським пам’ятникам», заявив Сергій Надал (фото ілюстраційне)

У Тернополі вирішили прибрати пам’ятник російському письменнику Олександру Пушкіну, повідомив у телеграмі мер міста Сергій Надал.

«Тернопіль – без пам’ятника Пушкіну. Ця ініціатива вже обговорювалася не один рік. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших. Побачивши всі звірства Росії, в Тернополі немає більше місця російським і радянським пам’ятникам», – написав мер.

Раніше цього тижня про демонтаж погруддя Пушкіна повідомила міська рада Мукачева на Закарпатті. Там пояснили такий крок «заходами дерусифікації» у зв’язку з агресією Росії проти України.

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