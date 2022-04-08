Опитування: 91% українців не підтримують російську тезу про «один народ»

Абсолютна більшість (91%) українців не підтримують тезу, що «росіяни та українці – це один народ», йдеться в оприлюдненому 8 квітня опитуванні Соціологічної групи «Рейтинг».

«Тих, хто має таку думку, сьогодні лише 8% (у серпні 2021 року таких було – 41%, у березні 2022 – 21%)», – вказують автори дослідження.

Водночас, згідно з опитуванням, за останній місяць у півтора рази зросла кількість тих, хто вважає, що відновлення дружніх відносин українців із росіянами є «взагалі неможливим» (з 42% до 64%).

«22% вважають, що це може статися не менше, ніж через 20-30 років. Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 років, – близько 10%. Навіть у регіонах півдня і сходу більше від половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами», – йдеться в дослідженні.

При цьому, результати опитування, зафіксували значне зростання почуття гордості за Україну серед респондентів.

«Якщо у серпні 2021 року 34% опитаних зазначали, що відчувають гордість за державу (у той час переважала емоція суму щодо України), то сьогодні це відчуття є домінуючим (80%). Сум щодо України відчувають 32%, радість – 20%, страх – 16%, гнів – 11%, зацікавленість – 6%. Сьогодні такі емоції як байдужість та сором щодо України практично відсутні у респондентів», – наголошують автори дослідження.

Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що росіяни та українці «є одним народом» і що він не планує відмовлятися від таких своїх заяв.

Опитування провели 6 квітня, серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.