У Мукачеві через агресію РФ погруддя і меморіальну дошку Пушкіна демонтували – мерія

У Мукачеві Закарпатської області влада ухвалила рішення демонтувати деякі пам’ятники та пам’ятні знаки з метою дерусифікації через військову агресією Росії проти України, повідомила Мукачівська міська рада у фесбуці.

«У Мукачеві позбуваються російсько-імперського минулого. На засіданні виконавчого комітету ухвалене рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України. Управлінню міського господарства доручено забезпечити демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків. Вчора вже було проведено демонтаж погруддя Пушкіну (російському поету Олександру Пушкіну – ред.) та меморіальної дошки із ЗОШ №1», – йдеться в повідомленні.

Влада повідомила, що доручила комунальникам забезпечити їх зберігання.

У міськраді також повідомили, що у Мукачеві перша школа відмовляться від присвоєного імені Пушкіна, а управління освіти займається процедурою юридичного оформлення цього питання.

21 березня в Ужгороді демонтували пам’ятник «300-річчя возз’єднання України та Росії».