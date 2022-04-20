У Дрогобичі почали демонтаж комуністичної символіки «Вічного вогню»

У Дрогобичі на Львівщині розпочали демонтаж комуністичної символіки «Вічного вогню» на перехресті вулиць Самбірської та Івана Франка. Як повідомив Радіо Свобода заступник міського голови Андрій Ковч, демонтують частину елементів комплексу – залізобетонні брили, які складають п’ятикутну зірку, зірку-чашу в центрі композиції, скульптуру жінки, яка символізує Радянський Союз, та гармату.

Могильні плити, де, ймовірно, поховані радянські солдати, не чіпатимуть.

За його словами, юридичну підготовку до демонтажу елементів розпочали ще влітку 2021 року. Тоді створили робочу групу з участю громадськості та влади. Також провели громадські слухання.

«Паралельно ми запустили ще один процес – паспортизацію об’єкта, оскільки, за документами, об’єкт фігурує як кладовище, отож на нього не поширюється дія законів про декомунізацію. Аби зрозуміти межі кладовища, ми провели паспортизацію. Експерти встановили, що могильні плити і – наголошую – можливі поховання є зліва і справа, а місце знаходження зірки й жінки, що символізує Радянський Союз, – інше. Вони встановлені пізніше і до кладовища стосунку не мають. Цей документ – паспорт об’єкта – з’явився минулого тижня. І зразу ж на сесії ми ухвалили рішення щодо демонтажу», – сказав Андрій Ковч.

Демонтовані елементи або передадуть до Музею тоталітаризму у Львові, або створять подібний музей у себе, на Дрогобиччині, зазначив посадовець.

«За великим рахунком, радянська армія була окупаційною для України, зокрема Західної. Для нас важливі правильні акценти. Не 1941-1945, а 1939-1945 роки, не «Велика вітчизняна», а Друга світова, не зірка, серп і молот, а червоний мак», – сказав він.

Що буде на місці демонтованих елементів, поки не вирішили. Один із варіантів – пам’ятний сквер.

Меморіал «Вічний вогонь» («Кладовище радянських воїнів») у Дрогобичі створили в 1974 році. За свідченнями дрогобиччан старшого покоління, на тому місці ховали співробітників підрозділів НКВС-МВС та НКДБ-МДБ-КДБ, які загинули в післявоєнний період в боях з борцями за незалежну Україну. Дехто стверджує, що ніяких поховань там взагалі немає.