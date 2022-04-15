Київрада змінить назви вулиць столиці, пов’язані з Росією, до 9 травня – Кличко

Київська міська рада перейменувала низку об’єктів у Києві, повідомив мер міста Віталій Кличко 15 квітня.

«Сьогодні Київрада ухвалила низку перейменувань міських об’єктів, проєкти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури», – заявив він.

За словами Кличка, він також подав проєкт рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. На засіданні Київради депутати зустріли цю пропозицію оплесками.

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«В Києві ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов’язаними з агресором. Їх перейменування – актуальне. Тому ми випрацюємо нові назви, які будуть носити ці вулиці, проспекти, станції метро та інші об’єкти. На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради», – анонсував міський голова.

Мер Києва Віталій Кличко 14 квітня висловився за перейменування кількох станцій столичного метро з «недружніми» до України назвами.