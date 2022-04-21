Лише на Київщині відомо про 1126 вбитих українців – Зеленський

Наразі відомо про понад 1 100 цивільних, вбитих російськими військовими на території Київської області – про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Португалії 21 квітня.

«В одній лише Київській області – і це станом на сьогодні, бо ще не всі поховання знайдені, – окупантами було вбито 1126 українців. З них 40 дітей», – сказав він.

Він згадав про вбивства мирних мешканців Бучі:

«Впевнений, більшість із вас бачили ті фотографії. Але на них далеко не все, що довелося пережити місцевим. Окупанти вбивали людей навіть просто для розваги, а також щоб пограбувати їхні помешкання. Людей кидали вмирати в колодязі. Катували. Розстрілювали. Вбивали гранатами в підвалах, де люди ховалися від обстрілів. Російські військові вбивали біженців на дорогах. Відкривали вогонь по машинах, на яких було написано «Діти».

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При цьому Зеленський висловив впевненість, що в Чернігівській, Сумській, Харківській та інших областях України, де російські війська займали території, вони також вдавалися до воєнних злочинів.

«У селі Ягідне на Чернігівщині окупанти зігнали всіх мешканців села у підвал школи і тримали там тижнями. Це невелика сільська школа, невеликий підвал, у якому лише від задухи померли близько 10 людей. Наймолодшій дитині у підвалі – три місяці. Уявіть собі, три місяці дитині! А найстаршій людині – 93 роки. А всього в підвалі було близько чотирьохсот людей!» – розповів президент.

Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії, аби позбавити її ресурсів до продовження війни.

«Важливо зараз, коли Євросоюз готує шостий санкційний пакет, щоб ви проявили своє лідерство й захищали необхідність нафтового ембарго проти Росії на рівні всієї Європи. А також важливо, щоб ви наполягали разом з іншими країнами ЄС на повному обмеженні російської банківської системи», – заявив він.

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Зеленський також наголосив на необхідності закрити португальські порти, як і порти всього Євросоюзу, для російських суден.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після їх відступу у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.