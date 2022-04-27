Голова ОВА: на Харківщині через російські обстріли загинула одна людина, 6 – поранені

Внаслідок російських обстрілів 27 квітня у Харкові загинула одна людина, троє цивільних жителів зазнали поранення, з них двоє перебувають у тяжкому стані, від обстрілів Чугуївського району поранені троє людей, в тому числі дитина 14 років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати із артилерії, мінометів, РСЗВ райони Харкова та області… Це не армія, це цинічні боягузи, які воюють із дітьми», – написав голова обласної військової адміністрації у телеграмі.
Він додав, що російські війська продовжують наступальні дії на Ізюмському напрямку в бік Барвінкового, Великої Камишевахи і Курульки, але ЗСУ «тримають оборону, постійно завдаючи ворогу втрат».
Зокрема, за даними Синєгубова, бійці Збройних сил Україні на Харківщині взяли у полон п’ятьох російських загарбників, які зараз «дають свідчення про злочини свого командування».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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