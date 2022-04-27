Голова ОВА: на Харківщині через російські обстріли загинула одна людина, 6 – поранені

Внаслідок російських обстрілів 27 квітня у Харкові загинула одна людина, троє цивільних жителів зазнали поранення, з них двоє перебувають у тяжкому стані, від обстрілів Чугуївського району поранені троє людей, в тому числі дитина 14 років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати із артилерії, мінометів, РСЗВ райони Харкова та області… Це не армія, це цинічні боягузи, які воюють із дітьми», – написав голова обласної військової адміністрації у телеграмі.

Він додав, що російські війська продовжують наступальні дії на Ізюмському напрямку в бік Барвінкового, Великої Камишевахи і Курульки, але ЗСУ «тримають оборону, постійно завдаючи ворогу втрат».

Зокрема, за даними Синєгубова, бійці Збройних сил Україні на Харківщині взяли у полон п’ятьох російських загарбників, які зараз «дають свідчення про злочини свого командування».