Українці на окупованих територіях Харківщини масово відмовляються від «допомоги» військових РФ – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що жителі окупованих російськими військами територій Харківщини масово відмовляються від «допомоги» російських армійців та «дивують росіян самоорганізацією».

«У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської «допомоги».

У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою», – йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що впродовж 21–23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих жителів генератори для використання у власних цілях.

«При цьому окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: «В Росії все було б по-іншому. Ніхто б не займався волонтерством», – переказують в українському відомстві.

За даними ГУР, російські військовослужбовці та співробітники ФСБ Росії намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто «це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів», а також, що «Харків вже майже окупований росіянами».

«Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора «Мегафон». Впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків», – додали в ГУР.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію

Вранці 24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Слобожанському напрямку Кремль збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області (Росія); за наявними даними, за 60 кілометрів від кордону України розгорнуто пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М»: «Триває часткове блокування Харкова, загарбники провели дистанційне мінування місцевості в районі Коротичів. Російські війська обстрілюють позиції ЗСУ в районах Курульки та Нової Дмитрівки, проводять повітряну розвідку позицій українських підрозділів за допомогою БПЛА «Орлан-10» в районах Барвінкового, Курульки та Гусарівки».

Напередодні українська влада заявила, що російські війська продовжують обстрілювати Харківщину. Зокрема, внаслідок обстрілу Чугуєва 24 квітня троє людей (серед яких дитина) отримали поранення.

В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.