6 На посту серед верб, що вже розпустилися. Позиції ЗСУ на Харківщині.

Російські військові зосередили для ведення бойових дій на Ізюмському напрямку до 25 батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ збройних сил РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ