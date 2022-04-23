За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку війська РФ – до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів – продовжують частково блокувати місто Харків, здійснюють вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.
Як тримає оборону 93 бригада «Холодний Яр» дивіться у фоторепортажі кореспондента Радіо Свобода.
Як тримає оборону 93 бригада «Холодний Яр» дивіться у фоторепортажі кореспондента Радіо Свобода.
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