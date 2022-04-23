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Харківщина: українські військові на оборонних позиціях на передовій (фоторепортаж)

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку війська РФ – до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів – продовжують частково блокувати місто Харків, здійснюють вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Як тримає оборону 93 бригада «Холодний Яр» дивіться у фоторепортажі кореспондента Радіо Свобода.
Дитячі малюнки на одній з позицій Збройних Сил України. Харківська область, 20 квітня 2022 року
1 Дитячі малюнки на одній з позицій Збройних Сил України. Харківська область, 20 квітня 2022 року
Український військовий. Харківська область, 20 квітня 2022 року
2 Український військовий. Харківська область, 20 квітня 2022 року
Сніданок у польових умовах на передовій. Харківська область, 20 квітня 2022 року
3 Сніданок у польових умовах на передовій. Харківська область, 20 квітня 2022 року
Боєць ЗСУ &laquo;слухає небо&raquo;, намагаючись почути звуки&nbsp;можливого наближення ворожих гелікоптерів. Харківщина, 20 квітня 2022 року
4 Боєць ЗСУ «слухає небо», намагаючись почути звуки можливого наближення ворожих гелікоптерів. Харківщина, 20 квітня 2022 року
Військовий ЗСУ Олександр на передових позиціях. Харківська область 20 квітня 2022 року
5 Військовий ЗСУ Олександр на передових позиціях. Харківська область 20 квітня 2022 року
На посту серед верб, що вже розпустилися. Позиції ЗСУ на Харківщині. Російські військові зосередили для ведення бойових дій на Ізюмському напрямку до 25 батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ збройних сил РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ
6 На посту серед верб, що вже розпустилися. Позиції ЗСУ на Харківщині.
Російські військові зосередили для ведення бойових дій на Ізюмському напрямку до 25 батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ збройних сил РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ
Український воїн спить у бойовій машині піхоти. Передові позиції на&nbsp; Харківщині. Україна, 20 квітня 2022 року
7 Український воїн спить у бойовій машині піхоти. Передові позиції на  Харківщині. Україна, 20 квітня 2022 року
Військові відпочивають на позиції у Харківській області, 20 квітня 2022 року
8 Військові відпочивають на позиції у Харківській області, 20 квітня 2022 року
Фронтова кава у хвилини відпочинку на передовій. Харківщина, 20 квітня 2022 року
9 Фронтова кава у хвилини відпочинку на передовій. Харківщина, 20 квітня 2022 року
Посмішка і впевненість. Українські бійці кажуть, що готові відбивати атаки російських загарбників на цьому напрямку. Харківщина, 20 квітня 2022 року
10 Посмішка і впевненість. Українські бійці кажуть, що готові відбивати атаки російських загарбників на цьому напрямку. Харківщина, 20 квітня 2022 року
Український військовий на передових позиціях. Харківщина, 20 квітня 2022 року
11 Український військовий на передових позиціях. Харківщина, 20 квітня 2022 року
Українська земля чекає зерна, а не куль та снарядів. Оборонець України іде полем Харківщини. 20 квітня 2022 року
12 Українська земля чекає зерна, а не куль та снарядів. Оборонець України іде полем Харківщини. 20 квітня 2022 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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