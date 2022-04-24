Російські війська обстріляли Чугуїв, є поранені, серед яких – дитина – поліція

24 квітня російські війська обстріляли Чугуїв, що на Харківщині, внаслідок чого поранення отримали дитина, її матір та ще один чоловік. Про це у фейсбуці повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

«Знову поранена дитина та її мати. Знову горе в родинах. Дитина 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати 1986 року народження діагноз: осколкові поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколкові поранення спіни зліва, відкритий пневмоторакс», – йдеться у повідомленні.

Тимошко звернувся до жителів Слобожанщини з проханням залишатися вдома.

Напередодні українська влада повідомила, що внаслідок ракетного обстрілу російськими військовими Одеси 23 квітня загинули 8 людей, серед яких була мати і тримісячне немовля.

Офіс генерального прокурора України вранці 24 квітня повідомив, що кількість дітей, загиблих внаслідок повномасштабного російського вторгнення, зросла до 213, понад 389 дітей були поранені.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.