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Російські війська обстріляли Чугуїв, є поранені, серед яких – дитина – поліція

24 квітня російські війська обстріляли Чугуїв, що на Харківщині, внаслідок чого поранення отримали дитина, її матір та ще один чоловік. Про це у фейсбуці повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

«Знову поранена дитина та її мати. Знову горе в родинах. Дитина 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати 1986 року народження діагноз: осколкові поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколкові поранення спіни зліва, відкритий пневмоторакс», – йдеться у повідомленні.

Тимошко звернувся до жителів Слобожанщини з проханням залишатися вдома.

Напередодні українська влада повідомила, що внаслідок ракетного обстрілу російськими військовими Одеси 23 квітня загинули 8 людей, серед яких була мати і тримісячне немовля.

Офіс генерального прокурора України вранці 24 квітня повідомив, що кількість дітей, загиблих внаслідок повномасштабного російського вторгнення, зросла до 213, понад 389 дітей були поранені.

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Напис «Нет войне», а перед ним міна: історії з російської окупації Ірпеня (відео)

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Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.

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