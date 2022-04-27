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ЗСУ за добу уразили 8 повітряних цілей РФ – командування

Знищений російський гелікоптер на околиці села Мала Рогань на Харківщині, 20 квітня 2022 року

Українські військові за добу 27 квітня уразили вісім повітряних цілей російських військ, повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

«За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей: один літак (імовірно, Су-34), одну крилату ракету, шість БпЛА ОТР», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 квітня Росія у повномасштабній війні проти України втратила, серед іншого, 22 400 своїх військових, 185 літаків, 155 гелікоптерів, 207 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.

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