Евакуація цивільних з «Азовсталі» може відбутися 29 квітня – ЗМІ

Евакуація цивільних осіб з «Азовсталі» може відбутися 29 квітня, повідомляють із посиланням на власні джерела в Офісі президента та українській владі Reuters та «Українська правда».

За даними журналістів, після евакуації цивільних Україна «спробує провести евакуацію найбільш важких поранених із заводу».

Радіо Свобода наразі не вдалося отримати офіційного підтвердження або спростування цієї інформації.

28 квітня в інтерв'ю Радіо Свобода антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк зазначив, що, попри відсутність схвальної відповіді від Росії, шанси на проведення спецраунду переговорів у Маріуполі з метою евакуації звідти мешканців і захисників міста все ще залишаються.

Він також пояснив, чому цих людей досі не вдалося врятувати завдяки запропонованому раніше обміну Віктора Медведчука.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

27 квітня у міській раді Маріуполя заявили, що обстріли і спроби штурму «Азовсталі» не припиняються ще жодної години.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.