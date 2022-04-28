Подоляк пояснив, чому Медведчука досі не обміняли на мешканців та захисників Маріуполя

Антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, чому затриманого народного депутата та кума президента Росії Віктора Медведчука досі не обміняли на мешканців і захисників Маріуполя.

«Цінність зламати Маріуполь, знищити його, вбити там практично всіх захисників, виявилась для Росії набагато більшою (як вони вважають з пропагандистської точки зору), ніж забрати Медведчука чи будь-кого. Тому, на жаль, Медведчук – не актив. На жаль, ми його обміняти на наших хлопців (зараз – ред.) не можемо. Ми бачимо реакцію російської сторони, що для них Медведчук не є цінним активом. Взагалі», – заявив Подоляк.

Попри це пропозиція обміну Медведчука, за його словами, досі залишається на столі переговорів разом із іншими варіантами визволення із заблокованого Маріуполя цивільного населення і українських захисників.

18 квітня Служба безпеки України оприлюднила відеозвернення, на якому затриманий в Україні, підозрюваний у державній зраді політик Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя.

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Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки.

Однак 13 квітня він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

27 квітня Пєсков, коментуючи можливий обмін затриманого народного депутата України та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, заявив: «Про це не йдеться».

16 квітня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. У суді нагадали, що 10 січня Медведчука відправили під домашній арешт з забороною залишати своє житло, проте 26 лютого його за адресою проживання не було.