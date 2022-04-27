ДБР: обшуки в родичів Медведчука і Козака відбуваються на 21 об’єкті

Працівники Державного бюро розслідувань 27 квітня проводять обшуки на 21 об’єкті, які є у власності родичів народних депутатів Віктора Медвечука і Тараса Козака.

Це приватні будинки, квартири, нежитлові приміщення, які перебувають у власності родичів Медведчука і Козака. Зокрема, ДБР провело обшуки на двох підприємствах, а це кар’єри з видобутку піску у Львівській області у селі Родатичі та Великополе, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Кримінальне провадження відкрили 25 березня цього року за підозрою у зловживанні владою, службовим становищем та порушенні правил охорони або використання надр. Слідчі ДБР підозрюють, що протягом років незаконно здійснювався видобуток надр.

Два роки тому у Львівській області було відкрите кримінальне провадження у зв’язку з будівництвом дороги у лісі приватним підприємством «Керамбуд», кінцевими беніфіціарними власниками якого є брати народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака ‒ Сергій і Богдан.

«Метою слідства є встановити, чи відбувалося фінансування завдяки діяльності цих підприємств збройної агресії Росії проти України, і це має встановити слідство. Слідству відомо, що реальними власниками цих підприємств є саме народні депутати Віктор Медведчук і Тараса Козак. Кримінальні провадження порушені за фактом перевищення службових повноважень або влади, а також незаконне використання надр», ‒ повідомила речниця ДБР у Львівській області Тетяна Муравель.

В одній із квартир, яка належить цивільній дружині Тараса Козака ‒ Наталії Лавренюк, виявлено понад 100 тисяч доларів, євро, російські рублі, носії інформації, банківські картки, установчі документи підприємств.

Працівники ДБР обшукали офіси підприємств «Керамбуд», «Бетонбуд», «Озеро», «Галицьке перехрестя» та інші.

«Це питання пошуку наявності російського капіталу на території області. На даний момент вся інформація готується і відправляється на РНБО для ухвалення рішення», ‒ прокоментував ситуацію щодо обшуків голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

16 квітня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. У суді нагадали, що 10 січня Медведчука відправили під домашній арешт з забороною залишати своє житло, проте 26 лютого його за адресою проживання не було.

2 березня Медведчука оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Тарас Козак виїхав з України ще торік. На момент вильоту щодо нього, трьох його телеканалів, а також літака, яким він користувався, були накладені санкції РНБО. Відтоді Козак в Україну не повертався.