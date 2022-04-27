На Львівщині тривають обшуки в родичів Козака та Медведчука – ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в родичів народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, повідомляє відомство 27 квітня.

«У Львові та області слідчі дії відбуваються у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука – Сергію», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: «Про це не йдеться» – Пєсков про можливий обмін Медведчука

Обшуки стосуються кримінального провадження за статтею про зловживання владою та порушення правил охорони або використання надр. Як заявляє ДБР, родичі Козака та Медведчука фігурують у кримінальному провадженні через незаконний видобуток піску на двох кар’єрах у Львівській області.

«Метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії Росії щодо України», – пояснюють у Бюро.

Читайте також: Корнієнко про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ: «ідуть дії на виконання рішення РНБО»

16 квітня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. У суді нагадали, що 10 січня Медведчука відправили під домашній арешт з забороною залишати своє житло, проте 26 лютого його за адресою проживання не було.

2 березня Медведчука оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Тарас Козак виїхав з України ще торік. На момент вильоту щодо нього, трьох його телеканалів, а також літака, яким він користувався, були накладені санкції РНБО. Відтоді Козак в Україну не повертався.